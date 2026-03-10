Al Mercato coperto un nuovo defibrillatore a tutela della sicurezza di visitatori e lavoratori

Nel centro storico, all’interno del Mercato coperto, è stato installato un nuovo defibrillatore per garantire un dispositivo di emergenza a visitatori e lavoratori. L’installazione è avvenuta mercoledì, grazie alla donazione dell’associazione “Donatori con la valigia”. L’inaugurazione del presidio ha segnato l’ingresso di questa apparecchiatura nel punto di maggiore afflusso di persone del quartiere.

Il dispositivo salvavita viene inaugurato mercoledì 11 marzo grazie al contributo dell'associazione "Donatori con la valigia" "L'iniziativa rappresenta un gesto concreto di prevenzione e attenzione verso la sicurezza in un luogo quotidianamente frequentato da centinaia di persone - si legge in una nota -. La presenza del defibrillatore, prezioso strumento salvavita, consentirà infatti un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca, aumentando in modo significativo le possibilità di soccorso. La donazione assume un valore ancora più simbolico perché avviene in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, sottolineando come la tutela della persona passi anche attraverso la sicurezza degli spazi pubblici".