Un motociclista di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver urtato un carro-attrezzi lungo una strada di Montevecchia. L’incidente è avvenuto questa mattina e il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le condizioni sono considerate critiche e il personale sanitario sta intervenendo per le cure. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi.

Montevecchia (Lecco), 23 maggio 2026 – Lotta per la vita in un letto d'ospedale Andrea B., il motociclista di 31 anni di Missaglia coinvolto nella mattinata di oggi in un grave incidente stradale. Andrea era in sella alla sua moto, una Bmw R 850 R e si è schiantato contro un carro-attrezzi. È successo a Montevecchia intorno alle 10, lungo la Sp 54 Monticello – Paderno d'Adda, all'altezza del cosiddetto incrocio delle Quattro strade. L'autista di un carro-attrezzi era impegnato in una manovra di svolta a sinistra. Il motociclista, che arrivava dall'altra corsia, non è riuscito a frenare e si è schiantato contro il mezzo per il soccorso stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montevecchia, si schianta contro il carro-attrezzi: gravissimo un motociclista di 31 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoLodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale.

Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al MaggioreUn motociclista di 54 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni di salute, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo...

Montevecchia, si schianta contro il carro-attrezzi: gravissimo un motociclista di 31 anniIl duro incidente è avvenuto nel Lecchese. Il centauro, di Missaglia, è stato elitrasportato all'ospedale di Bergamo: le sue condizioni sono delicate ... ilgiorno.it

Montevecchia: scontro tra bici e auto. Un feritoÈ stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate il ciclista che nel tardo pomeriggio di sabato 16 maggio, mentre ... merateonline.it