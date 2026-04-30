Lodi Vecchio motociclista 15enne si schianta contro un' auto | è gravissimo

Un ragazzo di 15 anni in sella a una motocicletta è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Lodi Vecchio. Secondo quanto riferito, il giovane si è scontrato con un'auto e è stato sbalzato sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono al momento in fase di accertamento.

Lodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale. Un grave incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 13.15, lungo la strada Vecchia Monzasca a Lodi Vecchio, nel Lodigiano. Nello schianto è rimasto gravemente ferito un 15enne, che è stato disarcionato dal proprio mezzo sbattendo contro l’asfalto e finendo poi in un campo vicino. https:www.ilgiorno.itcomocronacaincidente-moto-lezzeno-como-sedicenne-aggrappato-alle-piante-r4cx9ysu Il ragazzo, residente nel Milanese, stava tornando a casa da scuola. Sul luogo dello scontro si sono precipitate l’automedica e l’ambulanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimo Notizie correlate Cassano Magnago, perde controllo dell’auto e si schianta contro un palo: gravissimo 70enneCassano Magnago (Varese) – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 31 marzo, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Leggi anche: Chiara si schianta contro un camion e muore a soli 22 anni: gravissimo il cognato in auto con lei Altri aggiornamenti Si parla di: Si celebra la Liberazione. Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoLodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale. Un grave incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio, ... ilgiorno.it Incidente sulla provinciale, ragazzino sbalzato fuori strada: gravissimo 15enneI soccorsi nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi: è stato trasferito in elicottero in codice rosso in ospedale ... milanotoday.it