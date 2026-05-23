Montevarchi concerto lirico all’Istituto Petrarca
Un concerto lirico si terrà presso l’Istituto Petrarca a Montevarchi. L’evento è rivolto agli studenti e mira a introdurli alla musica operistica. La performance vedrà artisti impegnati nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio classico. La data dell’appuntamento è il 23 maggio 2026. L’obiettivo è favorire la conoscenza della tradizione musicale attraverso un’esperienza diretta.
Arezzo, 23 maggio 2026 – Un concerto lirico per avvicinare gli studenti alla grande tradizione operistica. È l’iniziativa in programma lunedì 25 maggio alle ore 10.15 presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” di Montevarchi, dove l’atrio della scuola media si trasformerà per un giorno in una piccola sala da concerto. Protagonisti dell’appuntamento saranno due docenti dell’istituto: la professoressa Stefania Paddeu, soprano, e il professor Franco Meoli al pianoforte, entrambi con una solida esperienza musicale professionale oltre al loro ruolo educativo. Il programma proposto accompagnerà gli studenti in un percorso musicale che spazia dalle arie del Settecento fino a Giacomo Puccini, offrendo un’occasione di ascolto dal vivo pensata per avvicinare i ragazzi alla musica lirica attraverso l’esperienza diretta dell’esecuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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