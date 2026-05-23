Montevarchi concerto lirico all’Istituto Petrarca

Notizia in breve

Un concerto lirico si terrà presso l’Istituto Petrarca a Montevarchi. L’evento è rivolto agli studenti e mira a introdurli alla musica operistica. La performance vedrà artisti impegnati nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio classico. La data dell’appuntamento è il 23 maggio 2026. L’obiettivo è favorire la conoscenza della tradizione musicale attraverso un’esperienza diretta.