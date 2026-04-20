Lunedì 27 aprile alle 20 si terrà al teatro Petrarca un recital lirico dedicato a Verdi, inserito nella quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina. L’evento vedrà protagonisti il tenore e il basso, entrambi noti per le loro interpretazioni nel mondo dell’opera. La serata intende celebrare il compositore attraverso un programma che include alcune delle sue opere più celebri interpretate da questi artisti.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Lunedì 27 aprile ore 20, nell’ambito della 5a edizione di SCA – Stagione Concertistica Aretina. . Tra gli interpreti italiani più acclamati nel panorama internazionale, il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi protagonisti di una serata d’eccellenza accompagnati al pianoforte da Nelson Calzi. In programma anche musiche di Franz Liszt Ad Arezzo un’unica serata con due delle voci più straordinarie della lirica mondiale. Lunedì 27 aprile ore 20 presso il Teatro Petrarca (via Guido Monaco 12) in programma “Grandi voci al Petrarca” con il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi, protagonisti di una serata dedicata alle più belle pagine di Giuseppe Verdi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Grandi voci al Petrarca”: il recital lirico nel segno di Verdi con Francesco Meli e Luca Salsi

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