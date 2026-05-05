Montevarchi maggio in musica all’Istituto Comprensivo Petrarca

A maggio all’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi si svolgono diversi eventi musicali, con partecipazione di studenti e insegnanti. Il programma prevede varie iniziative che coinvolgono anche altre scuole e il territorio locale. La serie di appuntamenti si svolge durante tutto il mese e comprende momenti dedicati alla musica e alla cultura scolastica.

Arezzo, 05 maggio 2026 – All’Istituto Comprensivo Petrarca il mese di maggio si apre sotto il segno della musica, con un calendario fitto di appuntamenti che vedrà protagonisti studenti e docenti in una serie di iniziative capaci di coinvolgere scuole, istituzioni e territorio. Un programma articolato che conferma il ruolo centrale dell’educazione musicale all’interno dell’istituto, unico in città a offrire un percorso ad indirizzo musicale strutturato. Le attività hanno preso il via lunedì 4 maggio ad Arezzo, con la partecipazione alla rassegna orchestrale del Progetto Toscana Musica, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale. Un appuntamento di rilievo che ha rappresentato per gli studenti un’importante occasione di confronto con altre realtà scolastiche e di crescita sia sul piano artistico che formativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, maggio in musica all’Istituto Comprensivo Petrarca Notizie correlate Leggi anche: San Giovanni. L’istituto comprensivo“Marconi” protagonista tra musica e spettacolo La Civica scuola di Musica dona alcuni strumenti all'istituto comprensivoUn gesto concreto per sostenere l’educazione musicale e rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: IC Petrarca, un maggio in musica tra eventi, concerti ed iniziative con protagonista l’indirizzo musicale di Montevarchi; Musica e spettacolo: l’Istituto Comprensivo Marconi protagonista tra rassegne regionali e grandi eventi in piazza Masaccio a San Giovanni. Montevarchi, maggio in musica all’Istituto Comprensivo PetrarcaArezzo, 05 maggio 2026 – All’Istituto Comprensivo Petrarca il mese di maggio si apre sotto il segno della musica, con un calendario fitto di appuntamenti che vedrà protagonisti studenti e docenti in u ... lanazione.it