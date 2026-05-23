Montemaggiore Belsito il grano che profuma di memoria

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montemaggiore Belsito, la mietitura del grano si sta svolgendo di nuovo, con lavoratori che raccolgono il raccolto tradizionale tra mani segnate e canti antichi. Le operazioni agricole, che si ripetono da secoli, vedono protagonisti agricoltori impegnati nelle fasi di raccolta e stoccaggio del cereale. Le colline si tingono di oro mentre il ciclo agricolo si rinnova, mantenendo vivo un rito legato alla storia del territorio.

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La mietitura torna a colorare d’oro le colline, di Montemaggiore Belsito. Tra mani segnate, sudore e canti antichi, il paese celebra il rito che da secoli lega la terra alla sua gente. Montemaggiore Belsito si risveglia. Non è solo la primavera a farlo, ma l’oro che avanza lento sulle colline. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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