Montemaggiore Belsito il grano che profuma di memoria

Notizia in breve

A Montemaggiore Belsito, la mietitura del grano si sta svolgendo di nuovo, con lavoratori che raccolgono il raccolto tradizionale tra mani segnate e canti antichi. Le operazioni agricole, che si ripetono da secoli, vedono protagonisti agricoltori impegnati nelle fasi di raccolta e stoccaggio del cereale. Le colline si tingono di oro mentre il ciclo agricolo si rinnova, mantenendo vivo un rito legato alla storia del territorio.