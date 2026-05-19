Geraci Siculo e Montemaggiore Belsito gli uffici postali si rifanno il look
Gli uffici postali di Geraci Siculo e Montemaggiore Belsito sono stati temporaneamente chiusi per lavori di ristrutturazione. La chiusura è stata comunicata da Poste Italiane, che ha specificato che le operazioni sono finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. Durante il periodo di intervento, i servizi sono stati sospesi e non sono stati forniti dettagli sulle date di riapertura. La modifica riguarda esclusivamente le strutture delle sedi postali coinvolte.
Chiudono per lavori gli uffici postali di Geraci Siculo e Montemaggiore Belsito. L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, come si legge in una nota di Poste italiane. Per i cittadini di Geraci, la continuità dei servizi è garantita attraverso un ufficio postale mobile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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