Geraci Siculo e Montemaggiore Belsito gli uffici postali si rifanno il look

Gli uffici postali di Geraci Siculo e Montemaggiore Belsito sono stati temporaneamente chiusi per lavori di ristrutturazione. La chiusura è stata comunicata da Poste Italiane, che ha specificato che le operazioni sono finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. Durante il periodo di intervento, i servizi sono stati sospesi e non sono stati forniti dettagli sulle date di riapertura. La modifica riguarda esclusivamente le strutture delle sedi postali coinvolte.

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Chiudono per lavori gli uffici postali di Geraci Siculo e Montemaggiore Belsito. L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, come si legge in una nota di Poste italiane. Per i cittadini di Geraci, la continuità dei servizi è garantita attraverso un ufficio postale mobile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montemaggiore Belsito celebra il Santissimo Crocifisso: fede, storia e tradizioneLa comunità di Montemaggiore Belsito si prepara, come ogni anno, a celebrare uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti del territorio:... La comunità di Montemaggiore Belsito si prepara a celebrare la festa dei "Virginieddi"A Montemaggiore Belsito il 19 Marzo 2026, la comunità di Montemaggiore Belsito, si prepara a celebrare la festa dei "Virginieddi" in onore di San... Madonie, a Geraci Siculo torna il rito della transumanza tra cultura e identità ruraleTre giorni per celebrare la montagna, la civiltà pastorale e uno dei riti identitari più antichi delle Madonie. Dal 22 al 24 maggio 2026 Geraci Siculo in provincia di Palermo […] ... blogsicilia.it Geraci Siculo punta su verde e tradizioni: tornano i concorsi Balconi in Fiore e Orto Fai da TeDue iniziative per valorizzare il borgo attraverso la cultura del verde, il recupero delle tradizioni e il coinvolgimento attivo della comunità. Geraci Siculo sceglie ancora una volta di investire sul ... blogsicilia.it