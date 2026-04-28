Montemaggiore Belsito celebra il Santissimo Crocifisso | fede storia e tradizione

A Montemaggiore Belsito si avvicinano i tradizionali festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, un appuntamento che si ripete ogni anno con due momenti principali il 3 maggio e il 14 settembre. La comunità si prepara a partecipare alle celebrazioni religiose e agli eventi culturali legati a queste date, che rappresentano un momento di ritrovo e di tradizione per gli abitanti del paese.

La comunità di Montemaggiore Belsito si prepara, come ogni anno, a celebrare uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti del territorio: i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, che si svolgono in due momenti simbolici dell’anno, il 3 maggio e il 14 settembre, in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La festa di San Giuseppe a Montemaggiore Belsito fra tradizione e cultura Leggi anche: Santissimo Crocifisso, è l'anniversario numero 400: Monreale in festa tra fede e concerti Contenuti di approfondimento Si parla di: Montemaggiore Belsito celebra il Santissimo Crocifisso: fede, storia e tradizione; Cerda: eccellenza imprenditoriale 2026/2027 bar trattoria pizzeria Il Carciofo. Anniversario della fondazione di Montemaggiore Belsito: ricordo di Giovanni Mendola e Rievocazione storicaPromosso dall’Istituto Comprensivo Mons. Arrigo, dal Comune di Montemaggiore, dalla Parrocchia S. Agata e da BCsicilia si terrà lunedì 27 aprile 2026 l’Anniversario della fondazione di Montemaggiore ... esperonews.it