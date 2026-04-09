Il presidente del Parco De Mita ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera comunale e dall’assessore, definendole frutto di disinformazione. In una nota di tre minuti, Pepe ha precisato alcuni aspetti riguardanti l’evento che si è svolto nel parco, contestando le affermazioni fatte dai due rappresentanti dell’amministrazione comunale. La discussione riguarda aspetti organizzativi e comunicativi legati alla manifestazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Precisazioni e rilievi del presidente Alessandro Pepe in merito alle dichiarazioni sull’evento presso il Parco De Mita rese dalla Consigliera Comunale De Stasio e dall’assessore Cappa. “Gentile Consigliere De Stasio, abbiamo preso atto delle Sue recenti dichiarazioni che, pur espresse con evidente sicurezza, risultano tuttavia prive di un adeguato riscontro diretto. Appare infatti singolare che valutazioni così nette siano state formulate in assenza di una Sua presenza sul luogo dell’evento, circostanza che avrebbe verosimilmente consentito di evitare ricostruzioni parziali e, in alcuni passaggi, oggettivamente fuorvianti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco De Mita, Pepe: “La parole di De Stasio e Cappa sono frutto di disinformazione”

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