Monteforte Irpino | la memoria civile nel nome di Falcone e delle vittime di Capaci

Notizia in breve

A Monteforte Irpino, il 23 maggio, si svolge una cerimonia dedicata alla memoria di Falcone e delle vittime di Capaci. La comunità si riunisce per ricordare chi ha perso la vita in nome della legalità e della giustizia. La giornata prevede un momento di commemorazione pubblico, con bandiere esposte e discorsi ufficiali, per onorare chi ha sacrificato la propria vita per la lotta contro la criminalità organizzata.