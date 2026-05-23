Monteforte Irpino | la memoria civile nel nome di Falcone e delle vittime di Capaci
A Monteforte Irpino, il 23 maggio, si svolge una cerimonia dedicata alla memoria di Falcone e delle vittime di Capaci. La comunità si riunisce per ricordare chi ha perso la vita in nome della legalità e della giustizia. La giornata prevede un momento di commemorazione pubblico, con bandiere esposte e discorsi ufficiali, per onorare chi ha sacrificato la propria vita per la lotta contro la criminalità organizzata.
In questo 23 maggio, Monteforte Irpino si unisce all'intero Paese nel rendere omaggio alla memoria di chi, con il più alto senso dello Stato e della legalità, pagò il prezzo più caro alla Giustizia.I nomi e le storie della strage di Capaci: il nostro tributoOggi ricordiamo:Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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