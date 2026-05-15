Capaci la memoria di Falcone arriva a Parma | appuntamento alla Pilotta

A Parma si terrà un evento dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, con un appuntamento presso la sede della Pilotta. L’iniziativa prevede la presenza di un testimone diretto, l’autista che accompagnò il magistrato nelle sue missioni. La scelta di portare questa testimonianza nella città emiliana ha suscitato domande sulla motivazione di questa trasferta. La manifestazione si inserisce nel programma di commemorazione e si focalizza sull’importanza di ricordare le figure che hanno combattuto contro la criminalità organizzata.

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