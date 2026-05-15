Capaci la memoria di Falcone arriva a Parma | appuntamento alla Pilotta

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma si terrà un evento dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, con un appuntamento presso la sede della Pilotta. L’iniziativa prevede la presenza di un testimone diretto, l’autista che accompagnò il magistrato nelle sue missioni. La scelta di portare questa testimonianza nella città emiliana ha suscitato domande sulla motivazione di questa trasferta. La manifestazione si inserisce nel programma di commemorazione e si focalizza sull’importanza di ricordare le figure che hanno combattuto contro la criminalità organizzata.

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? Domande chiave Perché la memoria di Falcone si sposta proprio a Parma?. Chi è l'autista che porterà la testimonianza diretta alla Pilotta?. Come si collega la fine di Riina al sacrificio di Falcone?. Cosa rivela la mostra sulla Polizia Scientifica durante l'evento?.? In Breve Giuseppe Costanza guida la Fondazione per portare la memoria a Parma il 23 maggio.. L'incontro coinvolgerà circa 400 studenti presso l'Auditorium dei Voltoni della Pilotta.. La mostra sulla Polizia Scientifica sarà gratuita fino al 25 maggio.. Parma ospita l'evento poiché Totò Riina vi scontò l'ergastolo prima di morire.. Il 23 maggio prossimo, la città di Parma ospiterà i momenti della commemorazione per il 34esimo anniversario della strage di Capaci presso l’Auditorium dei Voltoni, situato nel complesso monumentale della Pilotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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