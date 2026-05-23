Montecitorio | Relazione attività Cipess partecipa Fontana
Martedì 26 maggio alle 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la relazione al Parlamento sull’attività del Cipess per il 2025. All’evento parteciperà il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La presentazione riguarda i lavori svolti dall’organismo nel corso dell’anno. La riunione è aperta al pubblico e si concentrerà sui rapporti, le iniziative e le decisioni prese dal Cipess nel 2025.
ROMA – Martedì 26 maggio, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la “Relazione al Parlamento sull’attività del Cipess anno 2025”. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una nota, viene trasmesso in diretta webtv. Parteciperanno Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Aldo Isi, amministratore delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana; Pietro Ciucci, amministratore delegato Stretto di Messina SpA; Vittorio De Pedys, presidente Simest; Bernadette Veca, capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Notizie e thread social correlati
Montecitorio, il restyling silenzioso di Lorenzo FontanaA Montecitorio, il restyling dello stabile prosegue senza grandi clamori, con interventi discreti e minimi cambiamenti.
“Montecitorio – Un secolo d’arte”, proiezione in anteprima con FontanaMercoledì 15 aprile alle 15 si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari una proiezione in anteprima dello speciale “Montecitorio – Un secolo...
Si parla di: Relazione attività Cipess – Martedì alle 17 diretta webtv – Saluto di Fontana; CAMERA DEI DEPUTATI: LA RELAZIONE DEL CIPESS AL PARLAMENTO, CON IL SALUTO DEL PRESIDENTE FONTANA.
Lo sciamano di Montecitorio denuncia i suoi usurai: Un prestito di 10.000 euro con interessi di quasi 4.000, in cinque finiscono a processoEra diventato simbolo della lotta contro la chiusura delle attività commerciali durante la pandemia, quando durante una manifestazione a Roma si travestì da sciamano, che sarebbe poi il suo soprannome ... corrieredibologna.corriere.it