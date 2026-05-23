Montecitorio | Relazione attività Cipess partecipa Fontana

Notizia in breve

Martedì 26 maggio alle 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la relazione al Parlamento sull’attività del Cipess per il 2025. All’evento parteciperà il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La presentazione riguarda i lavori svolti dall’organismo nel corso dell’anno. La riunione è aperta al pubblico e si concentrerà sui rapporti, le iniziative e le decisioni prese dal Cipess nel 2025.