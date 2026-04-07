A Montecitorio, il restyling dello stabile prosegue senza grandi clamori, con interventi discreti e minimi cambiamenti. Tra i funzionari si diffonde una battuta scherzosa che paragona la situazione a quella di Jackie Kennedy, nota per il suo stile elegante. Non sono stati annunciati grandi lavori o ristrutturazioni ufficiali, ma solo piccole modifiche che hanno attirato l’attenzione di chi lavora all’interno dell’edificio.

Tra i funzionari c’è chi scherza e liquida l’idiosincrasia con una battuta: «È arrivata Jackie Kennedy a Montecitorio ». Lorenzo Fontana non ha ideato per il Palazzo che ospita la Camera un piano di restauro conservativo così elaborato come quello ambizioso che avviò la first lady statunitense per la Casa Bianca a partire dal 1961. Per lo meno, non ha riunito un comitato composto da famosi collezionisti e decoratori e direttori di musei. Allergico a quasi ogni forma d’arte realizzata dopo il 1800, la terza carica dello Stato nel tempo ha semplicemente proceduto a una sorta di restaurazione conservativa che ha portato a un restyling senza clamore del Palazzo, con lo spostamento di quadri e opere contemporanee, anche molto belli, che ora sono meno visibili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Montecitorio, il restyling silenzioso di Lorenzo Fontana

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