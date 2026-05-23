A Montebelluna, lungo lo Stradone del Bosco, sarà rimosso il legno e sostituito con una struttura in acciaio corten. La modifica riguarda l’aspetto esterno della zona, che passerà da un materiale naturale a uno più resistente e dal colore caratteristico. La scelta dell’acciaio corten è stata motivata dalla sua durabilità e dal suo stile estetico. I lavori sono in corso e si concluderanno nei prossimi mesi.

?? Punti chiave Come cambierà l'aspetto dello Stradone del Bosco con il nuovo materiale? Perché è stata scelta proprio la struttura in acciaio corten? Quanto è costato l'intero piano di riqualificazione per la mobilità dolce? Quali comuni collaborano per proteggere questo percorso naturale nel Montello??? In Breve Investimento di 140 mila euro per il singolo intervento di sostituzione. Piano pluriennale per la mobilità dolce da 320 mila euro totali. Lavori iniziati nel 2018 per sostitui . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montebelluna: via il legno, arriva il corten sullo Stradone del Bosco

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