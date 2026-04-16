Scoperti mobili e materiale in legno abbandonati nel bosco del Filetto

Nel bosco del Filetto, a Cisterna, è stato ritrovato un grande mucchio di mobili e materiali in legno abbandonati. La zona è stata ripulita da un accumulo di rifiuti ingombranti che qualcuno aveva depositato e lasciato lì, lasciando un segno evidente nel territorio. La scoperta ha portato alla rimozione di questi materiali, che erano stati abbandonati tra gli alberi.

Rifiuti abbandonati nel bosco del Filetto, a Cisterna. L'area è stata liberata da un consistente cumulo di ingombranti che qualcuno aveva depositato e lasciato lì. La segnalazione è arrivata due settimane fa e ha fatto scattare un immediato sopralluogo della polizia locale nella zona indicata.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco. Scattano tre denunceCinquanta sacchi con all’interno scarti pericolosi sono stati abbandonati lungo una strada di campagna poco dopo la frazione Fornace, un...

"Mobili abbandonati in centro storico"Scrive il lettore: “Mobilia abbandonata davanti a garage (in zona divieto di sosta) senza alcun cartello o indicazione di quando e se verrà rimossa,...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Sequestrata discarica abusiva in un terreno privato a Lamezia Terme; Lamezia, sequestrata discarica abusiva in via del Soccorso: indagini - Video e reazioni; Rifiuti abbandonati e pericolosi in un piazzale e in un magazzino a Cori; Discarica nel parco eolico, un sequestro nel crotonese.

Nuovo materiale consente risparmi energetici anche del 95% nei componenti dei computerComputer, smartphone e data center del futuro potrebbero diventare più veloci ed efficienti, riducendo allo stesso tempo il consumo energetico. Un passo importante per raggiungere questo obiettivo ... ilsole24ore.com

Sequestrata discarica abusiva in un terreno privato a Lamezia Terme. Scoperti circa 15 metri cubi tra copertoni, elettrodomestici dismessi e mobili #ANSA - facebook.com facebook