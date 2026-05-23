Montalbano Elicona ottiene 698.000 euro per riqualificare l’area artigianale Tre Valloni. I fondi sono destinati alla creazione di un polo sostenibile e moderno, con l’obiettivo di superare le criticità infrastrutturali che limitavano le attività locali.

Montalbano Elicona riceve 698.000 euro per trasformare l’area artigianale Tre Valloni in un polo moderno e sostenibile, superando i vecchi limiti infrastrutturali che frenavano il lavoro locale. L’Assessorato regionale delle attività produttive ha formalizzato questo importante stanziamento nell’ambito di una manovra più vasta da 13,4 milioni di euro. Il Programma Operativo Complementare (Poc) Sicilia 20142020 coinvolge infatti undici amministrazioni comunali dell’intero comprensorio nebroideo. Per la zona di Tre Valloni, l’investimento mira a risolvere una criticità storica che penalizzava le imprese del territorio. La mancanza di viabilità interna completata e l’assenza di opere di urbanizzazione primaria rappresentavano ostacoli concreti per lo sviluppo della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montalbano Elicona: 698mila euro per il polo Tre Valloni sostenibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Montalbano Elicona: 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico? Domande chiave Come verranno installati gli 82 elementi in cemento armato? Quali strade subiranno i lavori di consolidamento e rifacimento? Perché...

Leggi anche: Montalbano Elicona: 110.497 euro per sicurezza stradale e turismo