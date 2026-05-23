Montagne russe al Dall’Ara | la stagione finisce con un pirotecnico 3-3 contro l’Inter | La pagelle

Da bolognatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna ha concluso la stagione 2025-2026 con un pareggio 3-3 contro l’Inter, in una partita giocata in casa. La squadra ha inizialmente preso il comando con un vantaggio di 3-1, ma l’Inter ha recuperato e ha pareggiato nei minuti finali. La partita si è conclusa con un risultato finale di parità, dopo un primo tempo ricco di emozioni.

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Il Bologna termina la stagione 2025-2026 con un pareggio casalingo, subito in rimonta dopo essere stato addirittura in vantaggio per 3-1. Poco male: la Serie A dei rossoblù si chiude dunque a quota 56 punti totali, a - 3 dal 7° posto occupato dall'Atalanta. Al triplice fischio, cori per la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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