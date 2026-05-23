Montagne russe al Dall’Ara | la stagione finisce con un pirotecnico 3-3 contro l’Inter | La pagelle

Notizia in breve

Il Bologna ha concluso la stagione 2025-2026 con un pareggio 3-3 contro l’Inter, in una partita giocata in casa. La squadra ha inizialmente preso il comando con un vantaggio di 3-1, ma l’Inter ha recuperato e ha pareggiato nei minuti finali. La partita si è conclusa con un risultato finale di parità, dopo un primo tempo ricco di emozioni.