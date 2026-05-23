L’Inter conclude la partita contro il Bologna con un pareggio 3-3 al Dall’Ara. La squadra campione d’Italia ha segnato tre gol, ma ha subito altrettanti, portando a un risultato finale di parità nell’ultima giornata di campionato. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-3, dopo un incontro ricco di reti e cambi di risultato.

L’ Inter campione d’Italia pareggia 3-3 al Dall’Ara contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, per lunghi tratti svagata e con la testa già in vacanza, chiude la stagione con un punto, rimontando dal doppio svantaggio. Il tecnico romeno lascia a casa alcuni nazionali, che saranno impegnati ai Mondiali. Gioca invece Lautaro Martinez, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, prima di raggiungere il ritiro dell’Argentina. Più incisivo e in palla il Bologna, avanti di due gol e padrone della partita per più di un’ora. Sono i nerazzurri a passare in vantaggio al 22’ con una splendida punizione di Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inter chiude con un pareggio in rimonta contro il Bologna: pirotecnico 3-3 al Dall’Ara

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