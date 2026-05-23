A Monreale si è svolta una cerimonia in cui è stata conferita la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso, riconosciuto come figura vicina alla comunità locale. L'evento si è tenuto nell'ex cinema Imperia, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La cerimonia ha sottolineato il legame di Grasso con la città, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa relazione.

? Domande chiave Perché il legame di Pietro Grasso con Monreale è così profondo?. Chi ha partecipato all'incontro nell'ex cinema Imperia?. Come si intreccia la carriera del magistrato con le sue radici?. Quale messaggio invia questo riconoscimento alla comunità locale?.? In Breve Evento tenutosi presso l'ex cinema Imperia con partecipazione del deputato Marco Intravaia.. Legame storico dovuto alla moglie del magistrato originaria del borgo di Monreale.. Presentazione del nuovo volume letterario di Grasso davanti a un teatro affollato.. Riconoscimento del servizio prestato dal magistrato come ex Procuratore di Palermo.. Monreale conferisce la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso nell’ex cinema Imperia, dove il già Presidente del Senato ha presentato il proprio libro davanti a un teatro gremito di cittadini e autorità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monreale onora Pietro Grasso: cittadinanza a chi è sempre stato uno di loro

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