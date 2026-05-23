Monreale abbraccia Pietro Grasso all' ex presidente del Senato la cittadinanza onoraria | Era già uno di noi

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Monreale ha consegnato la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso, ex presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia. La cerimonia si è svolta nel centro storico, con la consegna ufficiale della pergamena. La città ha riconosciuto il suo ruolo di rilievo nella lotta alla criminalità organizzata e il suo impegno pubblico. Grasso è stato definito “già uno di noi” durante il discorso di ringraziamento.

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La città di Monreale conferisce la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso, già presidente del Senato, procuratore nazionale antimafia e ancora prima procuratore della Repubblica di Palermo. Quello di Grasso con Monreale è un legame antico e profondo, la moglie era monrealese e l’ex magistrato ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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