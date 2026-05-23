Monreale abbraccia Pietro Grasso all' ex presidente del Senato la cittadinanza onoraria | Era già uno di noi

Notizia in breve

Monreale ha consegnato la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso, ex presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia. La cerimonia si è svolta nel centro storico, con la consegna ufficiale della pergamena. La città ha riconosciuto il suo ruolo di rilievo nella lotta alla criminalità organizzata e il suo impegno pubblico. Grasso è stato definito “già uno di noi” durante il discorso di ringraziamento.