Castel San Pietro Terme revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Il Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme ha deciso all’unanimità di revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. La delibera è stata approvata durante una riunione dell’assemblea comunale, in cui si è scelto di annullare ufficialmente il riconoscimento attribuito in passato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive.

Voto unanime in Consiglio Comunale di Castel San Pietro per la revocato della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. Un atto che arriva a distanza di oltre un secolo da quel riconoscimento, nato nel pieno del regime. Durate la seduta di mercoledì 29 aprile, il provvedimento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cotignola revoca la cittadinanza onoraria a MussoliniA Cotignola la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini sarà ufficialmente revocata venerdì 10 aprile durante un Consiglio comunale... Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini grazie all'asse tra centrosinistra e Forza ItaliaIl Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di martedì 7 aprile, ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Anniversario della Liberazione, Castel San Pietro Terme, 25 e 26 aprile; Castel San Pietro Terme, torna Castro Antiquarium; CASTEL SAN PIETRO TERME: Conclusa Very Slow con grande partecipazione | VIDEO; Evangelisti (FdI): Avviare monitoraggio sulla presenza di lupi a Castel San Pietro Terme. Ripartito il cosiddetto pattuglione, organizzato dalla Polizia Locale di Castel San Pietro TermeNella serata di venerdì 24 aprile è ripartito un nuovo servizio notturno straordinario, il cosiddetto pattuglione, organizzato dalla Polizia Locale di Castel San Pietro Terme per intensificare i con ... sassuolo2000.it Castel San Pietro Terme revoca la cittadinanza onoraria a Benito MussoliniCastel San Pietro Terme revoca la cittadinanza onoraria che fu conferita a Benito Mussolini nel 194. Il consiglio comunale, riunito nella seduta di ... corriereromagna.it Nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE a Castel San Pietro Terme! Per facilitare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, il Comune attiva doppi sportelli nei sabati: 9 e 23 maggio 6 e 27 giugno Più efficienza e maggiore disponibilità gr - facebook.com facebook