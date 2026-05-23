Monica Sarnelli | ecco il videoclip di Staje comme a me

È stato pubblicato il videoclip del brano “Staje comme a me”, primo singolo di Monica Sarnelli tratto dal suo nuovo album. La clip mostra scene della cantante mentre si esibisce in ambientazioni semplici e intime. Il video è disponibile online e può essere visualizzato tramite un link fornito. La canzone rappresenta il primo estratto del progetto discografico in uscita.

COMUNICATO STAMPA. primo singolo estratto dal nuovo disco dell’artista https:drive.google.comfiled1hx39HZfWhyuc8g0LvyzO7sKtZRAHTGaaview?usp=sharing E’ disponibile da oggi. Venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 14, sul Canale YouTube Monica Sarnelli Official il videoclip di Staje comme a me, primo singolo estratto da Duemilaventisei, il nuovo disco di inediti di Monica Sarnelli prodotto da Zeus Records. Il testo e la musica del brano sono di Felice Iovino, arrangiamenti e direzione a cura di Nino Danisi, alla batteria c’è Mariano Barba, al basso Gaetano Diodato, alle chitarre elettriche Maurizio Fiordiliso, tastiere e programmazione computer sempre di Nino Danisi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Monica Sarnelli - Staje comme a me

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