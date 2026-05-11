Monica Sarnelli 60 anni e nuovo album di inediti in uscita

Il 9 maggio 2026, in occasione del suo sessantesimo compleanno, Monica Sarnelli ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti intitolato “Duemilaventisei”. L’artista partenopea, che ha raggiunto i 60 anni, ha comunicato questa notizia attraverso i canali ufficiali. L’album sarà disponibile a partire dalla stessa data, senza ulteriori dettagli sulla data di pubblicazione o sui contenuti dell’opera.

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Il 9 maggio 2026 segna un traguardo speciale per Monica Sarnelli: nel giorno del suo sessantesimo compleanno, l’artista partenopea annuncia la pubblicazione del nuovo album d’inediti “Duemilaventisei”. Il disco, prodotto e distribuito da Zeus, storica etichetta napoletana fondata dalla Famiglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monica Sarnelli - Arenella Fest 25/9/25 Notizie correlate Monica Sarnelli presenta Duemilaventisei, il nuovo albumUn progetto di dieci brani che celebra i 60 anni dell’artista e la storia della Zeus Record. Patty Pravo a Napoli: 60 anni di carriera e il nuovo album OperaIl 31 marzo 2026, Patty Pravo presenterà il suo nuovo album Opera presso le Gallerie d’Italia di Napoli. Argomenti più discussi: Monica Sarnelli celebra i suoi 60 anni con l’album Duemilaventisei; Monica Sarnelli compie 60 anni e lancia nuovo album; Monica Sarnelli: A sessant’anni canto un brano di mia figlia; Monica Sarnelli presenta Duemilaventisei: il nuovo album arriva alla vigilia dei suoi 60 anni. Monica Sarnelli: 60 candeline: e nuovo album DuemilaventiseiMonica Sarnelli compie 60 anni e lancia Duemilaventisei: abbiamo ascoltato per voi il nuovo album di inediti. lagazzettadellospettacolo.it