Un progetto di dieci brani che celebra i 60 anni dell’artista e la storia della Zeus Record.. Monica Sarnelli sceglie una data simbolica per raccontarsi ancora una volta attraverso la musica: il 9 maggio 2026, giorno del suo 60º compleanno, esce Duemilaventisei, il nuovo album di inediti prodotto e distribuito dalla storica etichetta partenopea Zeus Record. Un progetto che non rincorre le classifiche, ma la verità emotiva, la cura artigianale, la profondità delle storie. Il disco, presentato allo Sciò Urban Lounge di Portici, arriva sulle piattaforme digitali e negli store con la forza di dieci brani che restituiscono l’identità più autentica dell’artista: nove inediti scritti appositamente per lei e una traccia recuperata dall’immenso catalogo Zeus, firmata da Gigi Finizio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Monica Sarnelli presenta Duemilaventisei, il nuovo album

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Monica Sarnelli racconta il rapporto con il mitico Peppino Di Capri

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