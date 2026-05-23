L’Università di Genova ha rimosso dal proprio sito il profilo di Monica Montefalcone, docente del Dipartimento di Scienze della Terra. La decisione è arrivata pochi giorni dopo la tragica morte della professoressa nelle grotte sommerse delle Maldive, dove sono deceduti cinque sub italiani. La cancellazione del profilo avviene nel contesto delle polemiche e delle discussioni seguite alla tragedia.

La morte della professoressa Monica Montefalcone continua a far discutere. A pochi giorni dalla tragedia avvenuta nelle grotte sommerse delle Maldive, dove hanno perso la vita cinque sub italiani, l’Università di Genova ha rimosso dal proprio sito il profilo della docente del Distav. Una scelta che ha immediatamente acceso polemiche e amarezza tra familiari e colleghi. La vicenda si intreccia con le indagini ancora in corso sull’immersione fatale e con il dibattito sui brevetti e sulle autorizzazioni necessarie per affrontare quel tipo di esplorazione subacquea estrema. Nel frattempo, l’Università prova a smorzare le polemiche sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di “cancellare” la docente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monica Montefalcone: Università di Genova cancella il suo nome

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L'Università di Genova cancella la pagina di Montefalcone, il marito: «Fretta incomprensibile»

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