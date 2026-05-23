Monica Montefalcone | Università di Genova cancella il suo nome

Da ilsipontino.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Università di Genova ha rimosso dal proprio sito il profilo di Monica Montefalcone, docente del Dipartimento di Scienze della Terra. La decisione è arrivata pochi giorni dopo la tragica morte della professoressa nelle grotte sommerse delle Maldive, dove sono deceduti cinque sub italiani. La cancellazione del profilo avviene nel contesto delle polemiche e delle discussioni seguite alla tragedia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La morte della professoressa Monica Montefalcone continua a far discutere. A pochi giorni dalla tragedia avvenuta nelle grotte sommerse delle Maldive, dove hanno perso la vita cinque sub italiani, l’Università di Genova ha rimosso dal proprio sito il profilo della docente del Distav. Una scelta che ha immediatamente acceso polemiche e amarezza tra familiari e colleghi. La vicenda si intreccia con le indagini ancora in corso sull’immersione fatale e con il dibattito sui brevetti e sulle autorizzazioni necessarie per affrontare quel tipo di esplorazione subacquea estrema. Nel frattempo, l’Università prova a smorzare le polemiche sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di “cancellare” la docente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

monica montefalcone universit224 di genova cancella il suo nome
© Ilsipontino.net - Monica Montefalcone: Università di Genova cancella il suo nome
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Università di Genova cancella la pagina di Montefalcone, il marito: «Fretta incomprensibile»

Video L'Università di Genova cancella la pagina di Montefalcone, il marito: ?«Fretta incomprensibile»

Sullo stesso argomento

Università Genova cancella la pagina di Montefalcone: “Non collabora più”. Il marito: “Fretta che non comprendo”L'Università di Genova cancella il profilo della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme ad altri 4 italiani durante una immersione...

Monica Montefalcone morta alle Maldive in un'immersione, chi era la biologa e prof all'Università di GenovaMonica Montefalcone, docente dell’Università di Genova ed esperta di ecologia marina tropicale, è tra le cinque vittime italiane della tragedia...

monica montefalcone monica montefalcone università diUniversità Genova cancella la pagina di Montefalcone: Non collabora più. Il marito: Fretta che non comprendoL'Università di Genova cancella il profilo della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme ad altri 4 italiani durante una immersione subacquea ... fanpage.it

monica montefalcone monica montefalcone università diMonica Montefalcone, chi era la prof dell’Università di Genova morta alle Maldive con la figlia Giorgia SommacalTra i turisti morti durante un’immersione alle Maldive anche Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web