Tragedia alle Maldive cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone

Una tragica scoperta alle Maldive ha portato al ritrovamento senza vita di cinque sub italiani che risultavano dispersi dopo un’immersione. Tra le vittime si trova anche una ricercatrice. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questa perdita e per verificare eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato sconcerto tra i familiari e tra le comunità di appassionati di immersioni, che si sono stretti intorno alle famiglie delle vittime.

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