Tragedia alle Maldive cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone
Una tragica scoperta alle Maldive ha portato al ritrovamento senza vita di cinque sub italiani che risultavano dispersi dopo un’immersione. Tra le vittime si trova anche una ricercatrice. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questa perdita e per verificare eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato sconcerto tra i familiari e tra le comunità di appassionati di immersioni, che si sono stretti intorno alle famiglie delle vittime.
Tragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L’incidente sarebbe avvenuto nell’atollo di Vaavu, come riportano diversi media locali, tra cui il quotidiano maldiviano Sun. La notizia era stata diffusa dalla polizia locale. A quanto si apprende, una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova, Monica Montefalcone. Gli altri quattro italiani sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La segnalazione della scomparsa dei cinque subacquei era. 🔗 Leggi su Notizie.com
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