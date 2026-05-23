Monica Bellucci regina a Cannes | 12 minuti di applausi e una bellezza intramontabile

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attrice è salita sul palco di Cannes per presentare il suo nuovo film. Dopo il suo intervento, il pubblico ha applaudito per dodici minuti. La presenza scenica e l’aspetto hanno suscitato ammirazione tra gli spettatori. La scena si è conclusa con un lungo applauso, mettendo in mostra il suo fascino senza tempo. La serata si è conclusa con il pubblico che ha continuato a tributare riconoscenza.

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Monica Bellucci è stata la vera, indiscussa protagonista del 79° Festival di Cannes. A quasi dieci anni di assenza dal suo ultimo red carpet sulla Croisette (risalente al 2019), l'attrice italiana è tornata per prendersi una delle più grandi ovazioni della sua carriera, dimostrando una maturità artistica e personale che non ha più bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Con ben due pellicole presentate e un carisma magnetico, la Bellucci ha letteralmente conquistato i fotografi e il pubblico, confermandosi ancora una volta come una delle divinità cinematografiche più iconiche e amate a livello internazionale. Il festival dell'attrice è stato un percorso bivalente, iniziato sin dal primo giorno e culminato nella penultima serata della kermesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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