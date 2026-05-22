Durante la cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2026, Andy Garcia ha ricevuto una standing ovation di nove minuti nella Grand Salle Lumière. L’attore, visibilmente commosso, ha abbracciato le sue co-star Vicky Krieps e Rosemarie DeWitt al termine della proiezione. Dopo vent’anni dedicati a un singolo film, Garcia ha mostrato emozione davanti al pubblico che ha applaudito ripetutamente. La scena si è conclusa con gli applausi che non si sono interrotti, lasciando il protagonista visibilmente toccato.

Nove minuti di applausi scroscianti nella Grand Salle Lumière. Un’ovazione che non accennava a placarsi, mentre Andy Garcia, visibilmente commosso, abbracciava le sue co-star Vicky Krieps e Rosemarie DeWitt. Il Festival di Cannes ha celebrato Diamond, il progetto del cuore di un attore che ha aspettato due decenni per vedere realizzato il suo sogno. Non un film qualsiasi, ma una dichiarazione d’amore a Los Angeles e un omaggio sentito al cinema noir che ha fatto la storia. Garcia non è solo il protagonista di Diamond. È lo sceneggiatore, il regista, l’anima pulsante di un’opera che definisce “ un viaggio molto personale”. Sul palco del festival, davanti a una platea in delirio, ha condiviso la genesi inaspettata del progetto: tutto è nato da un compito scolastico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Andy Garcia: 20 anni per un film, ma arriva la standing ovation di 9 minuti a Cannes 2026

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