Nel maggio del 1997, una giovane attrice si presenta sul red carpet di Cannes, sfoggiando un'aria sicura e movimenti eleganti. La sua partecipazione si inserisce nel contesto di un film di cui è protagonista, segnando l'inizio di una storia che, negli anni successivi, si intreccerà con quella di un attore francese. La loro relazione, iniziata in modo professionale, si svilupperà poi in un legame sentimentale duraturo, attraversando eventi pubblici e privati.

Sembra di vederla ancora in quel caldo maggio del 1997, giovane e sfrontata, calcare il red carpet con le movenze da modella. Padrona di quel tappeto rosso, magnete consapevole degli obiettivi dei fotografi con i quali gioca divertita. Sono passati quasi 30 anni, ma la storia d’amore di Monica Bellucci con il Festival di Cannes non sembra esaurirsi mai. Quest’anno è di nuovo sulla Croisette. Per accompagnare Butterfly Jam, il film che apre la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2026. Primo lungometraggio in lingua inglese del russo Kantemir Balagov. Di cui Bellucci è protagonista insieme a Barry Keoghan e Riley Keough. E vederla lì, tra prime volte e giovani colleghi, non fa che riportare la memoria a quella sua prima volta di tanti anni fa.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal set di "L'Appartement" al red carpet di Cannes: la storia d'amore di Monica Bellucci e Vincent Cassel attraversa il Festival

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