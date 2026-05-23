Money Road chi sono i 12 concorrenti del reality di Caressa | il commesso l'infermiera e Riccardo che si è ritirato

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra i concorrenti di Money Road ci sono un commesso, un’infermiera e Riccardo, che si è ritirato prima della conclusione del gioco. La trasmissione è iniziata il 21 maggio e vede in gara dodici partecipanti che si sfidano per aggiudicarsi il montepremi finale. La competizione si svolge all’interno di uno strategy game trasmesso da Sky, con i concorrenti impegnati in diverse prove e sfide. Riccardo ha deciso di abbandonare la gara prima della fine del programma.

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Il 21 maggio ha preso il via la nuova edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti si contendono il montepremi finale dello strategy game targato Sky. Fabio Caressa conduce questo esperimento sociale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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