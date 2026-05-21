La seconda stagione di Money Road 2 debutta il 21 maggio 2026 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con disponibilità on demand. La trasmissione si svolge ogni giovedì, con repliche ogni martedì in prima serata su TV8 a partire dal 26 maggio. Il cast della nuova edizione è stato reso noto e comprende dodici concorrenti che si sfideranno nel corso della stagione. La serie vede la partecipazione di un gruppo di concorrenti pronti a confrontarsi in questa nuova edizione.

La seconda stagione di Money Road 2 torna a partire da giovedì 21 maggio 2026 ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand), con replica ogni martedì in prima serata in chiaro su TV8 dal 26 maggio. Sei puntate intense per l’avventuroso gioco condotto da Fabio Caressa in cui dodici nuovi concorrenti si sfideranno tra tentazioni, prove estreme e grandi somme in palio: tra loro la content creator italo-marocchina Meryem, l’esperto d’arte Daniele Palazzoli, l’ingegnere aquilana Adele Battaglia, il traslocatore più anziano Roberto Grazini, la determinata infermiera Marilina Nardozza, il giovane volontario Riccardo Patruno, la speaker Luana Vollero e tanti altri profili diversi per età, provenienza e carattere, pronti a mettere alla prova i propri limiti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Money Road 2, il cast è ufficiale: chi sono i 12 concorrenti pronti alla sfida Sky

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