Da oggi su Sky e NOW torna “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, una nuova stagione che vede 12 concorrenti impegnati in sfide e decisioni complesse legate al denaro. La produzione, giunta alla sua terza edizione, esplora i comportamenti delle persone di fronte alle tentazioni finanziarie, con momenti di tensione e scelte decisive. Le riprese sono state effettuate in varie location italiane, e il programma è condotto da Fabio Caressa. La messa in onda è iniziata il 20 maggio 2026.

Roma, 20 maggio 2026 – Il countdown è terminato per il ritorno della produzione targata Sky - NOW che mette a nudo l'animo umano di fronte al potere del denaro. Fabio Caressa rimette i panni del narratore e direttore dell'esperimento per guidare il pubblico e i protagonisti attraverso la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Al centro di questo viaggio antropologico ci sono dodici individui distanti per vissuto e anagrafe, pronti a testare i propri limiti. La location e il gioco. Il palcoscenico di questa sfida estrema è la spietata giungla della Malesia, un luogo caratterizzato da tassi di umidità asfissianti che sfiorano il cento per cento e temperature che toccano i quaranta gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, nuova stagione con Fabio Caressa: 12 concorrenti tra sfide e scelte difficili

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Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo | Stagione 2 | Sky Italia

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