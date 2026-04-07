Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell' Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il girone

La FIFA ha annunciato che prenderà una decisione ufficiale riguardo al ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 nel mese di maggio. La questione nasce dopo il ritiro dell’Iran, che aveva ottenuto il pass tramite il torneo di qualificazione. La convocazione sarà comunicata in una riunione prevista a metà mese, mentre la composizione del girone e le eventuali modifiche saranno rese note contestualmente.

L'Italia può andare ai Mondiali 2026? Il regolamento della Coppa del Mondo 2026 attribuisce alla FIFA piena discrezionalità nella scelta di una nazionale sostituta in caso di ritiro o esclusione di una squadra già qualificata L'Italia ha ancora la possibilità di essere ripescata ai Mondiali 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il girone Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa. Leggi anche: Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento Fifa Temi più discussi: Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Italia ripescata ai Mondiali 2026? Quante sono le probabilità (reali) se l’Iran si ritira; Italia ripescata ai Mondiali? Quando decide la Fifa e quali squadre affronterebbe. Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento FifaDopo ogni esclusione, la stessa storia si ripete. L’ Italia resta fuori dai Mondiali e, puntuale, riemerge il dibattito sul possibile ripescaggio. Era accaduto già prima di Qatar 2022, sta succedendo ... ilfattoquotidiano.it Ecco perché vinceremo sicuramente, indagine FIFA shock: Italia ripescata ai MondialiVAR nel caos e decisione arbitrale contestata: esplode il caso Bosnia-Italia tra polemiche e scenari clamorosi sull’eventuale Italia ripescata ai Mondiali 2026. Ecco cosa potrebbe succedere ora. notizie.it Mondiali di calcio, ecco l'unico caso in cui l'Italia può essere ripescata - facebook.com facebook (Adnkronos) - L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026 Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa. Dopo la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, gli azzurri si giocano la carta ripescaggio, puntando sul forfait de #Sport x.com