La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia, dove disputerà un’amichevole con il Gambia. Nei prossimi giorni, il team tenterà di completare le procedure per ottenere i visti necessari per partecipare ai Mondiali del 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La squadra si trova in una fase preparatoria prima di affrontare le sfide della competizione, con l’obiettivo di risolvere le questioni burocratiche legate ai permessi di ingresso.

La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia, dove giocherà un’amichevole con il Gambia e dove proverà a completare le pratiche per il visto per i Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I 22 giocatori e lo staff tecnico della delegazione “Team Melli” sono atterrati nella località turca di Antalya. I giocatori rimarranno in Turchia per diverse settimane prima di partire per il torneo. A partire al momento con la nazionale di calcio iraniana sono stati soltanto i 22 giocatori più lo staff tecnico: nessun membro della delegazione è presente. L’Iran è partito per la Turchia per disputare un’amichevole di preparazione in vista dei Mondiali di quest’estate prima di volare negli Stati Uniti, uno dei tre paesi insieme a Canada e Messico in cui si giocherà il torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, l’Iran in Turchia per il ritiro: in programma un’amichevole. Ma c’è da sciogliere il nodo visti

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Mondiali 2026, la nazionale iraniana in ritiro in Turchia

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