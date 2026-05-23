Durante i Mondiali di hockey su ghiaccio, la Germania ha battuto l’Ungheria con un punteggio di 6-2. La squadra tedesca ha segnato tre gol nel primo tempo e altri tre nel secondo, dominando l’incontro. L’Ungheria ha segnato due reti, entrambe nel secondo tempo. La partita ha visto anche alcune difficoltà per il Canada, che ha concluso con 32 tiri in porta senza riuscire a vincere.

? Domande chiave Come ha fatto Gawanke a segnare una tripletta decisiva contro l'Ungheria?. Perché il Canada ha faticato a vincere nonostante trentadue tiri in porta?. Chi sono le squadre che rischiano la retrocessione nel Girone A?. Come può l'Italia invertire la rotta dopo il debutto senza punti?.? In Breve Finlandia batte Gran Bretania 4-0 con doppietta di Heinola a Zurigo.. Canada vince contro Slovenia 3-1 con 32 tiri totali a partita.. Svizzera e Finlandia guidano il Girone A con 15 punti ciascuna.. Italia e Danimarca restano ferme a 0 punti nel Girone B.. La Germania conquista la sua prima vittoria ai Mondiali 2026 battendo l’Ungheria per 6-2 a Zurigo, in una fase di girone che definisce le gerarchie per la salvezza nella Top Division. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali Hockey: la Germania travolge l’Ungheria con un 6-2 netto

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