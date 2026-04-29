Mondiali Curling | l’Italia travolge gli USA con un netto 10-1

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali di curling a Ginevra, la squadra italiana ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio di 10-1. La vittoria rappresenta la quinta per l’Italia in questa competizione, portandola in parità con il Canada nel Gruppo B. I giocatori coinvolti sono stati Mosaner e Constantini, che hanno contribuito a questa vittoria significativa. La partita si è conclusa con un risultato molto favorevole per gli azzurri.

? Cosa sapere Mosaner e Constantini battono gli USA 10-1 ai Mondiali di curling a Ginevra.. La quinta vittoria azzurra porta l'Italia a pari merito con il Canada nel Gruppo B.. A Ginevra, la coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha travolto gli Stati Uniti di Rach Kawleski e Connor Kauffman con un netto 10-1, consolidando la propria posizione nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto. La prestazione degli azzurri nella capitale svizzera è stata caratterizzata da una gestione magistrale della strategia di gioco, che ha permesso alla formazione italiana di raggiungere la quinta vittoria del torneo dopo sei incontri disputati nel round robin.🔗 Leggi su Ameve.eu

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