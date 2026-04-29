Mondiali Curling | l’Italia travolge gli USA con un netto 10-1

Durante i Mondiali di curling a Ginevra, la squadra italiana ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio di 10-1. La vittoria rappresenta la quinta per l’Italia in questa competizione, portandola in parità con il Canada nel Gruppo B. I giocatori coinvolti sono stati Mosaner e Constantini, che hanno contribuito a questa vittoria significativa. La partita si è conclusa con un risultato molto favorevole per gli azzurri.

? Cosa sapere Mosaner e Constantini battono gli USA 10-1 ai Mondiali di curling a Ginevra.. La quinta vittoria azzurra porta l'Italia a pari merito con il Canada nel Gruppo B.. A Ginevra, la coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha travolto gli Stati Uniti di Rach Kawleski e Connor Kauffman con un netto 10-1, consolidando la propria posizione nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto. La prestazione degli azzurri nella capitale svizzera è stata caratterizzata da una gestione magistrale della strategia di gioco, che ha permesso alla formazione italiana di raggiungere la quinta vittoria del torneo dopo sei incontri disputati nel round robin.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali Curling: l’Italia travolge gli USA con un netto 10-1 Curling, l’Italia perde l’oro all’ultimo tiro: bronzo in vista - 1mattina News 10/02/2026 Notizie correlate Mondiali curling femminile, l’Italia reagisce e batte 6-3 gli USAL’Italia di curling femminile reagisce dopo un periodo molto negativo: c’è ancora speranza per i playoff dopo aver battuto gli USA Certo, le speranze... Leggi anche: LIVE Italia-USA 6-8, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: argento iridato per gli azzurri Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia cede al Canada all’extra end - FISG; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Italia in scioltezza contro l'Ungheria nella seconda partita dei mondiali: vittoria per 9-4. Classifica Mondiali curling misto: l’Italia torna in corsa per il primo posto! La sconfitta del Canada riapre tuttoAl termine della sesta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in ... oasport.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it Ai Mondiali 2026 di doppio misto del curling a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner si sbarazzano degli USA in appena sei end col punteggio di 10-1. Gli azzurri tornano in corsa per la qualificazione diretta alla fase finale. Forza ragazzi - facebook.com facebook L’Italia liquida la Finlandia ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini firmano la quarta vittoria - x.com