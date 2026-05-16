Hockey ghiaccio inizia con un netto ko con il Canada il percorso dell’Italia ai Mondiali
L’Italia ha aperto i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 in Svizzera con una sconfitta netta contro il Canada. Il risultato era previsto, considerando le differenze tra le due squadre, e si è concluso con un ampio scarto a favore degli avversari. La partita di esordio ha visto gli italiani affrontare una squadra tra le più forti del torneo, senza riuscire a contenere l’attacco canadese. Ora, l’Italia si prepara per le sfide successive nel torneo.
Arriva una sconfitta, comunque ampiamente preventivabile, per l’Italia nel match di esordio contro il Canada dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Alla BCF-Arena di Friburgo il punteggio finale parla di un 6-0 che non lascia spazio alle repliche. Si sapeva che l’impegno sarebbe stato proibitivo per la formazione azzurra che, a questo punto, si concentra verso i prossimi impegni per cercare di conquistare la salvezza. A questo punto la classifica generale del Gruppo B vede al comando proprio il Canada con 6 punti contro i 3 di Repubblica Ceca e Slovacchia. Ancora a quota zero, invece, Slovenia, Norvegia, Italia e Danimarca. 🔗 Leggi su Oasport.it
THE winning goal! Nathan MacKinnon scores, and Canada is through to the mens ice hockey final!
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