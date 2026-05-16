Hockey ghiaccio inizia con un netto ko con il Canada il percorso dell’Italia ai Mondiali

L’Italia ha aperto i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 in Svizzera con una sconfitta netta contro il Canada. Il risultato era previsto, considerando le differenze tra le due squadre, e si è concluso con un ampio scarto a favore degli avversari. La partita di esordio ha visto gli italiani affrontare una squadra tra le più forti del torneo, senza riuscire a contenere l’attacco canadese. Ora, l’Italia si prepara per le sfide successive nel torneo.

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