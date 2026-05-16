Hockey ghiaccio inizia con un netto ko con il Canada il percorso dell’Italia ai Mondiali

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha aperto i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 in Svizzera con una sconfitta netta contro il Canada. Il risultato era previsto, considerando le differenze tra le due squadre, e si è concluso con un ampio scarto a favore degli avversari. La partita di esordio ha visto gli italiani affrontare una squadra tra le più forti del torneo, senza riuscire a contenere l’attacco canadese. Ora, l’Italia si prepara per le sfide successive nel torneo.

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Arriva una sconfitta, comunque ampiamente preventivabile, per l’Italia nel match di esordio contro il Canada dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Alla BCF-Arena di Friburgo il punteggio finale parla di un 6-0 che non lascia spazio alle repliche. Si sapeva che l’impegno sarebbe stato proibitivo per la formazione azzurra che, a questo punto, si concentra verso i prossimi impegni per cercare di conquistare la salvezza. A questo punto la classifica generale del Gruppo B vede al comando proprio il Canada con 6 punti contro i 3 di Repubblica Ceca e Slovacchia. Ancora a quota zero, invece, Slovenia, Norvegia, Italia e Danimarca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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