Mondiali Congo a rischio per l’emergenza Ebola | si riapre il tema del ripescaggio dell’Italia

Da notizieaudaci.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale del Congo si trova in isolamento a causa di un'emergenza Ebola, sollevando dubbi sulla partecipazione ai Mondiali. Questa situazione ha riaperto la discussione sul possibile ripescaggio dell’Italia, che sembrava ormai fuori dalla competizione. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica e sui social, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle prossime mosse o decisioni delle autorità sportive. Restano in attesa aggiornamenti ufficiali sulle eventuali conseguenze di questa emergenza sanitaria.

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La nazionale africana in isolamento prima del torneo: cosa sta succedendo davvero. Quando sembrava che il discorso Mondiali fosse definitivamente chiuso per gli azzurri, è riemersa un’ipotesi che sta facendo discutere tifosi e social: un possibile ripescaggio dell’Italia. A riaccendere il dibattito non è il campo, ma una situazione sanitaria che riguarda la Repubblica Democratica del Congo, una delle nazionali attese al torneo estivo tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’emergenza legata all’ epidemia di Ebola ha infatti costretto la federazione congolese a modificare i piani di avvicinamento ai Mondiali. Il ritiro inizialmente previsto a Kinshasa è stato cancellato e la preparazione è stata trasferita in Belgio per rispettare le restrizioni sanitarie internazionali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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