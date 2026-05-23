La nazionale del Congo è in isolamento a causa di possibili casi di ebola. Se uno dei giocatori presenta sintomi, l’intera squadra rischia di essere esclusa dalla partecipazione. L’allarme ebola si estende ai Mondiali di calcio, che inizieranno l’11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e adottano misure di sicurezza per prevenire la diffusione del virus.

L’allarme ebola si abbatte anche sui Mondiali di calcio che partiranno il prossimo 11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il nodo riguarda la partecipazione della Repubblica Democratica del Congo, a causa dell’ epidemia che ha colpito il Paese, causando ad oggi oltre 140 morti. La Nazionale africana è già corsa ai ripari annullando il pre-ritiro in programma a Kinshasa e spostando la preparazione in Belgio. Inoltre, tutti i giocatori convocati giocano in Europa e non sono rientrati nel Paese negli ultimi 21 giorni. Queste precauzioni però non hanno escluso del tutto il rischio che il Congo non possa partecipare ai Mondiali. Andrew Giuliani, direttore esecutivo della Task Force della Casa Bianca per i Mondiali, ha spiegato infatti in un’intervista a Espn che la Nazionale del Congo dovrà rimanere in una “ bolla ” in Belgio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, allarme ebola: la Nazionale del Congo in isolamento. “Se uno ha dei sintomi, compromette la partecipazione dell’intera squadra”

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