Ebola in Congo giocatori nazionale in isolamento Cosa può cambiare verso i Mondiali anche per l’Italia

In Congo, alcuni giocatori della nazionale sono stati messi in isolamento a causa di un'epidemia di Ebola. La situazione sanitaria ha sollevato dubbi sulla partecipazione della squadra ai prossimi Mondiali, previsti in estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. La presenza o meno della squadra potrebbe influenzare la qualificazione e la composizione del torneo. La decisione ufficiale sulla partecipazione sarà presa in base all'evoluzione della crisi sanitaria nel Paese.

(Adnkronos) – Continuano i dubbi sulla partecipazione della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali di calcio che si giocheranno in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico, a causa dell'epidemia di Ebola che ha colpito il Paese. Alla nazionale africana è stato imposto un periodo di autoisolamento di 21 giorni prima di poter entrare negli. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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