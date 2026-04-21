Gli Internazionali d’Italia 2026 non saranno trasmessi più sui canali della Rai, segnando il passaggio della copertura televisiva a Tv8, che si occuperà della trasmissione in chiaro del torneo. La decisione interessa anche altri grandi eventi, come le ATP Finals, già passate alla concorrenza. La scelta rappresenta un cambiamento nelle modalità di diffusione e distribuzione dell’evento, tradizionalmente seguito in Italia attraverso il servizio pubblico.

Gli Internazionali d’Italia 2026 non saranno più visibili sulla Rai, che perde un altro evento di primo piano dopo le ATP Finals. Sky si prende tutto (e rilancia). A conquistare i diritti è Sky, che decide di puntare forte sul torneo romano, in programma nelle prime settimane di maggio. La pay TV sceglie di non condividere i diritti con altri broadcaster, nemmeno con Rai o Mediaset, entrambe interessate a trasmettere almeno una parte delle partite in chiaro. Una strategia chiara: valorizzare al massimo un evento sempre più seguito, soprattutto grazie all’interesse crescente intorno a Jannik Sinner e agli altri big del circuito. Le partite tra Sky Sport e Tv8.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Internazionali d’Italia 2026, niente Rai: Sky punta su Tv8 per il torneo in chiaro

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