Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sospeso la revoca dell'affidamento dell’area di Mondello all’Italo Belga, che rimarrà in gestione fino a settembre. La decisione riguarda anche i fondi destinati alla pulizia degli altri litorali, che potrebbero essere modificati. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo per cui il Comune non avrebbe potuto gestire autonomamente la spiaggia. La sospensione riguarda esclusivamente la revoca e la gestione temporanea dell’area.

? Domande chiave Perché il Comune non avrebbe potuto gestire la spiaggia autonomamente?. Come cambieranno i fondi destinati alla pulizia degli altri litorali?. Quali sono i dettagli tecnici che hanno bloccato la revoca?. Chi monitorerà la legalità della gestione dell'Italo Belga quest'estate?.? In Breve Il piano comunale avrebbe garantito la gestione per un massimo di un mese.. Roberto Lagalla può ora destinare i fondi risparmiati ad altri litorali di Palermo.. La prefettura di Palermo ha disposto solo monitoraggio e supporto alla società.. La Mondello Immobiliare Italo Belga gestisce l'arenile da oltre un secolo.. Il Consiglio di Giustizia... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello: il CGA sospende la revoca, resta l’Italo Belga fino a settembre

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