Italo Belga vince al Cga | continuerà a gestire la spiaggia di Mondello fino a settembre
Dopo quasi un anno di polemiche e scontri istituzionali, la società Italo Belga ha ottenuto una decisione favorevole dal Consiglio di giustizia amministrativa, che ha sospeso la decadenza della concessione sulla spiaggia di Mondello. La vittoria permette all’azienda di continuare a gestire l’area fino a settembre, evitando la revoca anticipata dell’affidamento. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra le parti coinvolte e ha visto un lungo iter giudiziario prima di arrivare a questa conclusione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sospesa la decadenza della concessione. Dopo quasi un anno di polemiche e scontri istituzionali, la società Italo Belga ottiene una vittoria decisiva davanti al Consiglio di giustizia amministrativa. I giudici hanno infatti accolto il ricorso contro il provvedimento con cui l’assessorato regionale al Territorio aveva dichiarato decaduta la concessione di gran parte della spiaggia di Mondello, a Palermo. La decisione permette alla società di continuare la gestione del litorale almeno fino al 30 settembre, garantendo così la prosecuzione delle attività balneari durante l’estate ormai iniziata. Undici mesi di tensioni e accuse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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