Italo Belga vince al Cga | continuerà a gestire la spiaggia di Mondello fino a settembre

Dopo quasi un anno di polemiche e scontri istituzionali, la società Italo Belga ha ottenuto una decisione favorevole dal Consiglio di giustizia amministrativa, che ha sospeso la decadenza della concessione sulla spiaggia di Mondello. La vittoria permette all’azienda di continuare a gestire l’area fino a settembre, evitando la revoca anticipata dell’affidamento. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra le parti coinvolte e ha visto un lungo iter giudiziario prima di arrivare a questa conclusione.

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