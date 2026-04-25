Mondello sospesa la revoca della concessione | il Cga dà ragione alla Italo-Belga

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere la revoca della concessione a un esercizio commerciale a Mondello, accogliendo il ricorso presentato dalla società immobiliare Italo-Belga. La sentenza del Cga ha quindi annullato la decisione del Tribunale amministrativo regionale, che aveva precedentemente respinto il ricorso. La questione riguarda la gestione della concessione e le decisioni assunte in passato dalle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ribaltata la sentenza del Tar Sicilia. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello presentato dalla società immobiliare Italo-Belga, capovolgendo la precedente decisione del Tar Sicilia. Quest’ultimo aveva infatti respinto la richiesta dell’azienda di annullare il provvedimento di decadenza della concessione demaniale relativo alla gestione di gran parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposto dall’assessorato regionale al Territorio e ambiente. Nuova udienza fissata a maggio. È stata stabilita per il 14 maggio la camera di consiglio, durante la quale verrà affrontata in sede collegiale la domanda cautelare avanzata dalla società.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mondello, sospesa la revoca della concessione: il Cga dà ragione alla Italo-Belga Notizie correlate Mondello, revoca della concessione alla Italo Belga: terminata udienza al Tar, decisione in giornataÈ terminata l'udienza del Tar di Palermo in cui è stato esaminato il ricorso della società Italo-belga contro il decreto di decadenza della... Leggi anche: Svolta storica a Mondello: la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga Contenuti utili per approfondire Sospesa dal Cga la revoca della concessione alla Mondello Italo BelgaIl Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto il ricorso in appello della Mondello Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la ... rosalio.it Stop alla revoca, Italo Belga rimane (almeno per ora) a MondelloIl Cga sospende la revoca della concessione, decisa dalla Regione, per evitare lo sgombero prima della stagione estiva: misura cautelare fino alla camera di consiglio del 14 maggio ... lasicilia.it