Moncada al Nizza? Moretto smentisce tutto | La sua priorità è il Milan Ecco cosa sta succedendo

Notizia in breve

Moretto ha confermato che il giocatore preferisce restare al Milan, smentendo le voci di un trasferimento al Nizza. La trattativa non è in corso e non ci sono negoziati in atto con il club francese. Il calciatore, attualmente, si concentra sulla stagione in corso e non ha manifestato interesse a cambiare squadra. La situazione rimane stabile e senza sviluppi imminenti.