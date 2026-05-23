Moncada al Nizza? Moretto smentisce tutto | La sua priorità è il Milan Ecco cosa sta succedendo
Moretto ha confermato che il giocatore preferisce restare al Milan, smentendo le voci di un trasferimento al Nizza. La trattativa non è in corso e non ci sono negoziati in atto con il club francese. Il calciatore, attualmente, si concentra sulla stagione in corso e non ha manifestato interesse a cambiare squadra. La situazione rimane stabile e senza sviluppi imminenti.
Nelle ultime more, 'Tuttosport' ha lanciato un'indiscrezione, successivamente confermata anche da Peppe di Stefano a 'Sky Sport', su un possibile addio di Geoffrey Moncada al termine della stagione. Secondo quanto riportato, il direttore tecnico sarebbe considerato un "elemento sgradito" all'interno del mondo Milan e qualcuno in società non vedrebbe l'ora di sbarazzarsene. Su di lui avrebbero messo gli occhi Nizza e Siviglia, con il club francese particolarmente interessato. La notizia arriva in un momento nel quale Moncada sta perdendo sempre di più la propria centralità nel progetto tecnico rossonero. Matteo Moretto ha parlato di queste voci nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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