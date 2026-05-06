Il Napoli ha confermato di non essere interessato all’acquisto di Vinicius Tobias, il terzino destro brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Fabrizio Romano ha smentito le voci che suggerivano una trattativa in corso, specificando che al momento non ci sono operazioni concrete legate a questo giocatore. Le notizie circolate negli ultimi giorni non trovano riscontro nelle scelte ufficiali della società partenopea.

Vinicius Tobias non interesserebbe al Napoli. Secondo Fabrizio Romano, il terzino destro brasiliano dello Shakhtar Donetsk non sarebbe oggetto di nessuna operazione concreta da parte degli azzurri, nonostante le voci degli ultimi giorni. Tobias al Napoli? Nessuna trattativa avviata: ecco cosa succede. Romano ha chiarito la situazione attraverso il suo canale ‘YouTube’: “Al momento, a me dallo Shakhtar Donetsk e da chi è vicino al giocatore non arrivano grandi conferme. Non mi arriva di un’operazione né avviata né impostata”. Il giornalista ha sottolineato che Tobias rientra nella categoria di giocatori proposti ai club europei senza una reale intrapresa di reali azioni di mercato, almeno fino a questo momento e almeno da parte del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’affare non si farà: Romano smentisce tutto, ecco cosa sta succedendo

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