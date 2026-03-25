Monaco spiega | Sinner ha evidenziato un problema verso il diritto | mancava qualcosa in fase di impatto
Durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube, il commentatore di Eurosport ha analizzato le recenti prestazioni del tennista, sottolineando che in alcune fasi di gioco si è notato un problema legato al diritto. In particolare, ha evidenziato che durante l’impatto con la palla mancava qualcosa, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.
Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sulla prestazione di Jannik Sinner contro l’americano Alex Michelsen. L’azzurro si è imposto col punteggio di 7-5 7-6 (5), prevalendo in una sfida più complicata di quanto ci si potesse aspettare. “ Ieri c’era un avversario vero, che ha giocato una partita di uno spessore straordinario. Nei primi 4 game sono stati entrambi ingiocabili al servizio. Poi Sinner ha avuto tre palle break consecutive e un po’ per bravura di Michelsen non è riuscito a convertirle, ma c’era comunque la sensazione che il break sarebbe arrivato, come è accaduto nel dodicesimo game “, ha affermato Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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