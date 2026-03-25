Durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube, il commentatore di Eurosport ha analizzato le recenti prestazioni del tennista, sottolineando che in alcune fasi di gioco si è notato un problema legato al diritto. In particolare, ha evidenziato che durante l’impatto con la palla mancava qualcosa, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sulla prestazione di Jannik Sinner contro l’americano Alex Michelsen. L’azzurro si è imposto col punteggio di 7-5 7-6 (5), prevalendo in una sfida più complicata di quanto ci si potesse aspettare. “ Ieri c’era un avversario vero, che ha giocato una partita di uno spessore straordinario. Nei primi 4 game sono stati entrambi ingiocabili al servizio. Poi Sinner ha avuto tre palle break consecutive e un po’ per bravura di Michelsen non è riuscito a convertirle, ma c’era comunque la sensazione che il break sarebbe arrivato, come è accaduto nel dodicesimo game “, ha affermato Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco spiega: “Sinner ha evidenziato un problema verso il diritto: mancava qualcosa in fase di impatto”

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