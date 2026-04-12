Jannik Sinner non segue una routine di skincare quotidiana. Per lui, abbiamo ideato una proposta personalizzata, selezionando prodotti specifici che potrebbero adattarsi alle sue esigenze di cura della pelle. La selezione è stata fatta senza influenze esterne o accordi commerciali, e tutti i prodotti menzionati sono stati scelti dagli editor di GQ Italia. Quando si acquistano tramite i nostri link, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

La grande stagione del tennis mondiale sta ufficialmente entrando nel vivo: questo, per tutti i campioni dell'ATP tour, significa ore e ore passate in campo sotto il sole e un costante viavai tra le più disparate località globali; eppure Jannik Sinner non ha ancora una propria skincare routine per far fronte a tutto questo. Fa sorridere, ma sembrerebbe proprio così. Lo ha dichiarato lo stesso tennista altoatesino durante gli ultimi Australian Open, in una simpatica intervista con la comica australiana Lizzy Hoo, durante la quale i due hanno simulato un primo appuntamento: a un certo punto la Hoo gli chiede senza troppi giri di parole se abbia una routine skincare, e lui risponde serenamente di no.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jannik Sinner non ha una skincare routine, quindi noi gliene abbiamo studiata una su misura

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Jannik Sinner e l’appuntamento con Lizzy Hoo: “Non ho una routine per la skincare”. Lei la prende maleJannik Sinner ha partecipato a un 'primo appuntamento' scherzoso con la conduttrice australiana Lizzy Hoo: tra champagne e lenzuola, le cose sono...