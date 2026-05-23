MOM punta su 9 nuovi bus | tariffe bloccate contro il caro carburante

Notizia in breve

Il servizio di trasporto pubblico ha annunciato l'acquisto di nove nuovi autobus, con tariffe attualmente ferme nonostante l'aumento dei costi del carburante. Le nuove vetture sono destinate a circolare su specifici percorsi urbani, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle rotte. La decisione di mantenere le tariffe invariate si inserisce in un piano per contenere i costi per gli utenti senza modificare i prezzi dei biglietti.