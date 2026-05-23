MOM punta su 9 nuovi bus | tariffe bloccate contro il caro carburante
Il servizio di trasporto pubblico ha annunciato l'acquisto di nove nuovi autobus, con tariffe attualmente ferme nonostante l'aumento dei costi del carburante. Le nuove vetture sono destinate a circolare su specifici percorsi urbani, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle rotte. La decisione di mantenere le tariffe invariate si inserisce in un piano per contenere i costi per gli utenti senza modificare i prezzi dei biglietti.
? Domande chiave Come farà il MOM a non aumentare i prezzi dei biglietti?. Dove circoleranno esattamente i nove nuovi autobus acquistati?. Chi finanzierà l'assorbimento dei rincari del carburante?. Come verrà gestito il rischio di un'eccedenza di autisti?.? In Breve Investimento di oltre 3 milioni di euro per i nuovi mezzi tecnologici.. Distribuzione bus tra Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna.. Provincia di Treviso stanzia 400mila euro per calmierare i costi carburante.. Obiettivo eliminazione motori Euro 3 ed Euro 4 entro il prossimo anno.. Nove nuovi autobus entreranno in servizio per il trasporto pubblico MOM a Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna, garantendo tariffe invariate nonostante l’impennata dei costi del carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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